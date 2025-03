Os mesmos produtos, uma nova navegação

Mudamos para um sistema de navegação de fluxo baseado no ritmo. Comece com o bico que vem com a mamadeira. Experimente um fluxo mais baixo se o leite estiver vazando da boca do bebê ou se ele estiver dando goles muito grandes. Experimente um fluxo maior se o bebê estiver brincando com o bico em vez de estar bebendo, ou parecer frustrado. À medida que fazemos essa atualização, você poderá receber qualquer estilo de pacote.