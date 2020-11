Diferentes opções de fluxo para proporcionar a amamentação mais confortável

A Philips Avent oferece quatro opções diferentes de fluxo para auxiliar no crescimento do bebê. Lembre-se de que as indicações de idade são aproximadas, pois os bebês se desenvolvem em ritmos diferentes. A Philips Avent oferece o bico com um orifício para recém-nascidos, o bico com dois orifícios para fluxo lento (bebês maiores de um mês), o bico com três orifícios para fluxo médio (bebês maiores de três meses) e o bico com quatro orifícios para fluxo rápido (bebês maiores de seis meses). Todos os bicos estão disponíveis em embalagens duplas.