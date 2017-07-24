Descontinuado
SCF652/27
2 peças
Fluxo baixo
Um mês ou mais
O bico largo em formato de seio estimula a pega correta do bebê, facilitando a amamentação alternada entre seio e mamadeira.
As pétalas na parte interna do bico proporcionam maciez e flexibilidade sem contrair o bico. Uma amamentação mais confortável e agradável para o seu bebê.
A válvula dupla inovadora reduz a cólica e o desconforto levando o ar para dentro da mamadeira em vez da barriga do bebê.
3.7
de 5
3
Críticas
RicardoRP
24/07/2017
Brasil
Excelente produto - Dúvidas quanto a idade que podemos continuar utilizando
O produto funciona muito bem. Contudo, nossa bebê está com 1 ano e 3 meses e temos duvidas quanto a continuidade do uso do bico pétala. 1) Este bico (4 furos) pode ser utilizado até que idade? 2) Há algum malefício na formação bucal (dentes e musculatura) que devemos nos atentar em relação a escolha do modelo de bico? 3) Há algum outro modelo de bico Philips Avent mais adequado para esta idade? 4) Se sim. Qual o modelo e se ele se adequa às mamadeiras Pétala?
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Bico Natural
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Rosieli
18/02/2017
Brasil
excelente
Muito bom este bico, eu precisa voltar ao a trabalho e minha bebe não pegava nenhum tipo de bico. Foi quando fui a uma loja e a fincionaria me indicou, foi a solução ela pegou logo em seguida... super indico.
Sim, eu recomendo este produto
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KatiaSa11
13/04/2017
Brasil
Bico entra na mamadeira enquanto o bebe suga e não serve no modelo de mamadeira convencional philips avent
Enquanto meu bebe suga cria pressão dentro da mamadeira e o bico entra pra dentro. Como tenho os dois modelos de mamadeira acho que os bicos deveriam servir em ambas para faciliar caso o bebe não se adapite ao bico.
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Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE