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Descontinuado

Philips AventBico Natural

SCF652/27

3.7
| (3) Críticas
O jeito natural de amamentar
Nosso novo bico ajuda a tornar mais natural a amamentação, não só para o seu bebê mas para você também. O inovador design de pétala para pega semelhante ao peito facilita a amamentação, ou seja, a combinação entre peito e mamadeira.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Bico Avent com design de pétala

O jeito natural de amamentar

  • 2 peças

  • Fluxo baixo

  • Um mês ou mais

Facilita a pega do bebê devido ao formato largo do bico

Facilita a pega do bebê devido ao formato largo do bico

O bico largo em formato de seio estimula a pega correta do bebê, facilitando a amamentação alternada entre seio e mamadeira.

Pétalas exclusivas para um bico macio e flexível que não dobra

Pétalas exclusivas para um bico macio e flexível que não dobra

As pétalas na parte interna do bico proporcionam maciez e flexibilidade sem contrair o bico. Uma amamentação mais confortável e agradável para o seu bebê.

Sistema anticólica avançado com válvula dupla inovadora

Sistema anticólica avançado com válvula dupla inovadora

A válvula dupla inovadora reduz a cólica e o desconforto levando o ar para dentro da mamadeira em vez da barriga do bebê.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

3

Críticas

4
3
2

24/07/2017

Brasil

Brasil

Excelente produto - Dúvidas quanto a idade que podemos continuar utilizando

O produto funciona muito bem. Contudo, nossa bebê está com 1 ano e 3 meses e temos duvidas quanto a continuidade do uso do bico pétala. 1) Este bico (4 furos) pode ser utilizado até que idade? 2) Há algum malefício na formação bucal (dentes e musculatura) que devemos nos atentar em relação a escolha do modelo de bico? 3) Há algum outro modelo de bico Philips Avent mais adequado para esta idade? 4) Se sim. Qual o modelo e se ele se adequa às mamadeiras Pétala?

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Bico Natural

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Bico Natural

18/02/2017

Brasil

Brasil

excelente

Muito bom este bico, eu precisa voltar ao a trabalho e minha bebe não pegava nenhum tipo de bico. Foi quando fui a uma loja e a fincionaria me indicou, foi a solução ela pegou logo em seguida... super indico.

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Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Bico Natural

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13/04/2017

Brasil

Brasil

Bico entra na mamadeira enquanto o bebe suga e não serve no modelo de mamadeira convencional philips avent

Enquanto meu bebe suga cria pressão dentro da mamadeira e o bico entra pra dentro. Como tenho os dois modelos de mamadeira acho que os bicos deveriam servir em ambas para faciliar caso o bebe não se adapite ao bico.

Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Bico Natural

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE