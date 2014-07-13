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  • Sistema de fácil armazenamento Philips Avent
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Descontinuado

Philips Avent VIARecipientes Philips Avent para leite materno

SCF612/10

2.2
| (12) Críticas
Sistema de fácil armazenamento Philips Avent
O sistema de armazenamento Philips Avent é versátil, compacto e foi desenvolvido pensando no crescimento do seu filho. Use o mesmo copo para armazenar o leite materno e a papinha do bebê. Ele é compatível com todos os bicos e extratores de leite Philips Avent.
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Diga adeus às bacterias nocivas

Diga adeus às bacterias nocivas
A esterilização é suave e sem produtos químicos.

SCF291/00

Esterilizador de mamadeiras

Esterilizador de mamadeiras

SCF291/01

Copo para armazenamento de leite

Sistema de fácil armazenamento Philips Avent

  • Armazenamento

Fácil de organizar

Fácil de organizar

Copos fáceis de identificar ajudam a visualizar as datas e o conteúdo

Compatível com todos os bicos e extratores de leite Philips Avent

Os recipientes para armazenamento de leite materno são compatíveis com todos os bicos e extratores de leite Philips Avent.

Para uso na geladeira/freezer

Os copos Philips Avent podem ser armazenados na geladeira ou no freezer e são próprios para lava-louças

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.2

de 5

12

Críticas

4

13/07/2014

Brasil

Brasil

Muito prático e de ótima qualidade.

Usei para armazenar leite materno até os 6 meses e depois para guardar e transportar as papinhas. Prático de identificar: lápis para escrever e borracha para apagar. A rosca veda bem, não deixa vazar. Reutilizei várias vezes, principalmente usando o esterilizador de micro-ondas, também da Avent, o qual facilita muito o processo e elimina os riscos de mexer com grandes volumes de água fervendo, caso do processo convencional de esterilização.

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Esta avaliação foi feita para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

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18/08/2013

Brasil

Brasil

Excelente!

Material bom, rosca realmente eficiente (não vaza), da para escrever com lápis organizando por data. Uso para armazenamento de papinhas! Ja comprei várias! Muito bom mesmo!

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21/09/2018

Brasil

Brasil

Quebra com facilidade

Após pegar o pote no congelador ele deslizou da minha mão de uma pequena altura e a tampa quebrou. Deveriam vender peças avulsas (pote/tampa) já que os potes são muito frágeis quando estão com leite congelado.

Esta avaliação foi feita para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers

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