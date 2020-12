Sistema de fácil armazenamento Philips AVENT

O sistema de armazenamento Philips Avent é versátil, compacto e foi desenvolvido pensando no crescimento do seu filho. Use o mesmo copo para armazenar o leite materno e a papinha do bebê. Ele é compatível com todos os bicos e extratores de leite Philips Avent. Conheça todos os benefícios