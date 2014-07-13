Descontinuado
SCF612/10
Armazenamento
Copos fáceis de identificar ajudam a visualizar as datas e o conteúdo
Os recipientes para armazenamento de leite materno são compatíveis com todos os bicos e extratores de leite Philips Avent.
Os copos Philips Avent podem ser armazenados na geladeira ou no freezer e são próprios para lava-louças
2.2
de 5
12
Críticas
Jai2014
13/07/2014
Brasil
Muito prático e de ótima qualidade.
Usei para armazenar leite materno até os 6 meses e depois para guardar e transportar as papinhas. Prático de identificar: lápis para escrever e borracha para apagar. A rosca veda bem, não deixa vazar. Reutilizei várias vezes, principalmente usando o esterilizador de micro-ondas, também da Avent, o qual facilita muito o processo e elimina os riscos de mexer com grandes volumes de água fervendo, caso do processo convencional de esterilização.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
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Mariana00
18/08/2013
Brasil
Excelente!
Material bom, rosca realmente eficiente (não vaza), da para escrever com lápis organizando por data. Uso para armazenamento de papinhas! Ja comprei várias! Muito bom mesmo!
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Kadjaggfmorais
21/09/2018
Brasil
Quebra com facilidade
Após pegar o pote no congelador ele deslizou da minha mão de uma pequena altura e a tampa quebrou. Deveriam vender peças avulsas (pote/tampa) já que os potes são muito frágeis quando estão com leite congelado.
Esta avaliação foi feita para VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers
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