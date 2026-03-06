Descontinuado
SCF167/01
Do tamanho certo, para o seu conforto
As almofadas para extrator possuem um funil mais largo, desenvolvido especialmente para mamães com mamilos maiores. Elas podem ser usadas com os extratores de leite Pétala. Abaixo, veja as imagens e certifique-se de que você precisa de almofadas maiores para o extrator de leite.
Para todos os tipos de extratores
Para saber se você precisa de almofadas tamanho grande, verifique se o mamilo se encaixa de modo confortável no funil. Se o bico entrar encostar nas laterais do funil das almofadas, você deverá escolher o tamanho grande para garantir uma extração de leite mais confortável.
Caso o mamilo se encaixe de modo confortável no funil das almofadas, significa que você está usando o tamanho correto das almofadas.
Se o mamilo entrar em contato com as laterais do funil, você deverá escolher almofadas mais largas para garantir uma extração de leite mais confortável.
Críticas
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.