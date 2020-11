Do tamanho certo, para o seu conforto

As almofadas para extrator possuem um funil mais largo, desenvolvido especialmente para mamães com mamilos maiores. Elas podem ser usadas com os extratores de leite Pétala. Abaixo, veja as imagens e certifique-se de que você precisa de almofadas maiores para o extrator de leite. Conheça todos os benefícios