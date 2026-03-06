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Descontinuado

Philips AventAlmofada extra tamanho grande

SCF167/01

Do tamanho certo, para o seu conforto

As almofadas para extrator possuem um funil mais largo, desenvolvido especialmente para mamães com mamilos maiores. Elas podem ser usadas com os extratores de leite Pétala. Abaixo, veja as imagens e certifique-se de que você precisa de almofadas maiores para o extrator de leite.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Extrator de leite com funil mais largo

Do tamanho certo, para o seu conforto

  • Para todos os tipos de extratores

Funil mais largo para encaixe confortável

Funil mais largo para encaixe confortável

Para saber se você precisa de almofadas tamanho grande, verifique se o mamilo se encaixa de modo confortável no funil. Se o bico entrar encostar nas laterais do funil das almofadas, você deverá escolher o tamanho grande para garantir uma extração de leite mais confortável.

Encaixe ideal: o mamilo se encaixa de modo confortável nas almofadas do funil

Encaixe ideal: o mamilo se encaixa de modo confortável nas almofadas do funil

Caso o mamilo se encaixe de modo confortável no funil das almofadas, significa que você está usando o tamanho correto das almofadas.

Opção de tamanho grande: o mamilo toca nas laterais do funil

Opção de tamanho grande: o mamilo toca nas laterais do funil

Se o mamilo entrar em contato com as laterais do funil, você deverá escolher almofadas mais largas para garantir uma extração de leite mais confortável.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 