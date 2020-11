Tecnologia Twin TurboStar remove a gordura de alimentos

Combinando um aquecedor e um motor potentes com a nova tecnologia Twin TurboStar, o ar quente da Airfryer gira como um poderoso tornado, por toda a cesta de cozimento. Projetada para extrair mais gordura da comida e capturar tudo no redutor de gordura para fácil descarte. A Airfryer Philips Walita com tecnologia Twin TurboStar também poupa você e sua casa do cheiro de óleo frito em comparação com uma fritadeira comum.