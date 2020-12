As chapas de alta temperatura preservam todo o sabor

A chapa de alta temperatura preserva todo o suco e o sabor dos alimentos. Isso acontece porque, no momento em que o alimento entra em contato com a superfície do grill, ele começa a fritar e dourar, formando uma crosta saborosa que preserva toda a qualidade e o sabor no interior do alimento, deixando os alimentos deliciosos.