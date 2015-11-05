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Descontinuado

StyleShaverBarbeador e aparador à prova d'água

QS6141/32

4

| (9) Críticas | 89% recomendam este produto

Crie seu estilo

Crie seu estilo com o Styleshaver da Philips. Este barbeador e modelador tem exatamente tudo que você precisa para criar o estilo perfeito: barba por fazer, modelada ou totalmente removida.

Ver todos os benefícios

Apare, modele, raspe - crie seu estilo

Crie seu estilo

  • com intervalos de 0,5 mm

  • Aparador bilateral

  • 75min de uso sem fio após 4h de carga

  • Lâmina flexível dupla

Aparador de barba: 12 ajustes de comprimento de 0,5 a 10 mm

Aparador de barba: 12 ajustes de comprimento de 0,5 a 10 mm

O aparador totalmente metálico (32 mm) e o pente com 12 ajustes de comprimento facilitam o barbear para que você possa obter exatamente o comprimento de barba desejado. Selecione o ajuste mais adequado usando o controle giratório. O aparador de metal resistente com bordas arredondadas garante uma aparagem precisa e uniforme.

Nova lâmina de barbear: barbeia 20% mais rápido do que antes

Nova lâmina de barbear: barbeia 20% mais rápido do que antes

A lâmina dupla facilita o corte de pelos ao redor da barba. O barbeador mediano remove os pelos maiores e mais espessos, enquanto as duas lâminas flutuantes removem suavemente todo o resto.

Aparador de metal de 32 mm ou 15 mm para detalhes incríveis

Aparador de metal de 32 mm ou 15 mm para detalhes incríveis

Ao remover o pente ajustável, você encontrará um aparador bilateral totalmente metálico na parte interna. Use o lado de 32 mm para obter uma aparagem mais eficaz e o lado de 15 mm para aparar com precisão os pequenos detalhes em áreas difíceis de alcançar. As extremidades arredondadas garantem contato suave com a pele. As afiadas lâminas de corte proporcionam aparagem rente à pele, ideal para pequenos detalhes ou áreas como a região do bigode e ao redor da boca.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.0

de 5

9

Críticas

89%

recomendam este produto

2
1

05/11/2015

Brasil

Brasil

Excelente em facilidade, qualidade e desempenho.

Tudo de muito bom em um aparelho só. Falta só um case ou uma bolsa para acondicionamento e transporte.

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Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

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19/06/2015

Brasil

Brasil

Produto excelente, vale a pena!

O ponto forte do Produto é a excelente performance do barbeador e a relação custo/benefício. Gostei muito do design e da ergonomia. Bateria com boa duração. Recarga poderia ser mais rápida. Possui barbear rente e suave. O aparador de pelos é eficiente e seguro. Muito fácil de se acessar as lâminas para efetuar limpeza.

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14/12/2016

Brasil

Brasil

Frágil

Em um ano e dois meses a tela de proteção das lâminas se deteriorou como se fosse um tecido comido por traças, apesar de parecer de aço.

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