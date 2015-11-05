Descontinuado
Crie seu estilo
Crie seu estilo com o Styleshaver da Philips. Este barbeador e modelador tem exatamente tudo que você precisa para criar o estilo perfeito: barba por fazer, modelada ou totalmente removida.
com intervalos de 0,5 mm
Aparador bilateral
75min de uso sem fio após 4h de carga
Lâmina flexível dupla
O aparador totalmente metálico (32 mm) e o pente com 12 ajustes de comprimento facilitam o barbear para que você possa obter exatamente o comprimento de barba desejado. Selecione o ajuste mais adequado usando o controle giratório. O aparador de metal resistente com bordas arredondadas garante uma aparagem precisa e uniforme.
A lâmina dupla facilita o corte de pelos ao redor da barba. O barbeador mediano remove os pelos maiores e mais espessos, enquanto as duas lâminas flutuantes removem suavemente todo o resto.
Ao remover o pente ajustável, você encontrará um aparador bilateral totalmente metálico na parte interna. Use o lado de 32 mm para obter uma aparagem mais eficaz e o lado de 15 mm para aparar com precisão os pequenos detalhes em áreas difíceis de alcançar. As extremidades arredondadas garantem contato suave com a pele. As afiadas lâminas de corte proporcionam aparagem rente à pele, ideal para pequenos detalhes ou áreas como a região do bigode e ao redor da boca.
4.0
de 5
9
Críticas
89%
recomendam este produto
Duca55
05/11/2015
Brasil
Excelente em facilidade, qualidade e desempenho.
Tudo de muito bom em um aparelho só. Falta só um case ou uma bolsa para acondicionamento e transporte.
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Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
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Claudio68
19/06/2015
Brasil
Produto excelente, vale a pena!
O ponto forte do Produto é a excelente performance do barbeador e a relação custo/benefício. Gostei muito do design e da ergonomia. Bateria com boa duração. Recarga poderia ser mais rápida. Possui barbear rente e suave. O aparador de pelos é eficiente e seguro. Muito fácil de se acessar as lâminas para efetuar limpeza.
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Pacoelias
14/12/2016
Brasil
Frágil
Em um ano e dois meses a tela de proteção das lâminas se deteriorou como se fosse um tecido comido por traças, apesar de parecer de aço.
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