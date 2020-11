Aparador de metal de 32 mm ou 15 mm para detalhes incríveis

Ao remover o pente ajustável, você encontrará um aparador bilateral totalmente metálico na parte interna. Use o lado de 32 mm para obter uma aparagem mais eficaz e o lado de 15 mm para aparar com precisão os pequenos detalhes em áreas difíceis de alcançar. As extremidades arredondadas garantem contato suave com a pele. As afiadas lâminas de corte proporcionam aparagem rente à pele, ideal para pequenos detalhes ou áreas como a região do bigode e ao redor da boca.