Aparador com lâminas de alto desempenho confortáveis para a pele

As lâminas de aço do barbeador elétrico tocam suavemente uma na outra, o que as torna afiadas enquanto você apara. As lâminas permanecem extra-afiadas de forma que elas sempre cortem os pelos com eficiência e polidez; mas as pontas das lâminas e os pentes são arredondados para evitar irritação da pele.