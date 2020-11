Entrada de áudio para simples reprodução portátil de música

Conecte dispositivos portáteis ou computadores ao rádio da Philips e ouça todas as suas músicas preferidas. Basta fazer a conexão do dispositivo pela entrada de áudio (AUDIO-IN) de 3,5 mm do aparelho da Philips. Quanto a computadores, a conexão é estabelecida na saída do headset. Com ambos os aparelhos conectados, você pode curtir toda a sua coleção de músicas em um conjunto de caixas acústicas superiores. A Philips simplesmente oferece o que há de melhor em termos de som.