Experiência de cinema com a incrível tecnologia 3D

Filmes com experiência 3D, jogos e esportes de um jeito totalmente novo com os óculos 3D ativos. A Philips utiliza a tecnologia 3D ativa mais recente no mercado, oferecendo imagem em Full HD e em 3D com uma qualidade inigualável. Curta excelente resolução em 3D e faça parte da ação! Conheça todos os benefícios