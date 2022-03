Full HD 3D Ready* para uma experiência de cinema 3D verdadeiramente envolvente

Fique encantado com filmes 3D em sua sala com uma Full HD 3D TV. O Active 3D usa a mais moderna geração de telas de alternância rápida para uma verdadeira sensação de profundidade e realismo com uma resolução Full HD 1.080 x 1.920. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância. Com os lançamentos de filmes 3D exclusivos em Blu-ray, você conta com uma seleção de conteúdo variada e de alta qualidade. O recurso Blu-ray 3D estará disponível neste aparelho após a atualização do software (visite www.philips.com/blu-ray).