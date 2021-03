TV Full HD 3D para uma experiência de cinema 3D verdadeiramente envolvente

Surpreenda-se com filmes 3D em sua sala com esta TV Full HD 3D Ready. O Active 3D usa a mais moderna geração de telas de alternância rápida para uma verdadeira sensação de profundidade e realismo com uma resolução Full HD 1080 x 1920. Com os lançamentos de filmes 3D exclusivos em Blu-ray e as transmissões em 3D que serão disponibilizadas em breve, você conta com uma seleção de conteúdo variada e de alta qualidade. Com sua TV Philips compatível, você está pronto para curtir a experiência Full HD 3D adicionando um BluRay player 3D ou receptor HD compatível. Para se divertir com a família toda, adicione quantos óculos 3D desejar (kit de extensão PTA03).