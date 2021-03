Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes

O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.