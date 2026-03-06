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Descontinuado

Rádio original

ORD7105C/00

Rádio original

Com esse rádio original da Philips, a qualidade de som estará completa. Com design icônico, o rádio Philips 1955 reproduz e carrega iPod e iPhones e vem com um sintonizador estéreo FM.

Ver todos os benefícios

Rádio original

  • Cremes

  • Dock para iPod/iPhone

Som de alta fidelidade

Sincronização automática com o relógio do iPhone/iPod acoplado

Sincronização automática com o relógio do iPhone/iPod acoplado

Ao conectar e encaixar, o sistema de encaixe sincronizará automaticamente o relógio com o iPod/iPhone em poucos segundos. Com esse prático recurso, você nunca mais precisará ajustar a hora manualmente.

Reinterpretação contemporânea do design tradicional Philetta

Reinterpretação contemporânea do design tradicional Philetta

Inspirado no rádio original de 1955 - Este rádio original traz os elementos tradicionais do legendário rádio da Philips de1955, também conhecido como "Philetta 254". Atualmente, esse rádio compacto impressiona pelo design simples, som impressionante e recepção Crystal Clear. O rádio original Philips remete a antes de 1927. Com o passar das décadas, muitos modelos tornaram-se ícones renomados ou itens de colecionadores.

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