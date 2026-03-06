Reinterpretação contemporânea do design tradicional Philetta

Inspirado no rádio original de 1955 - Este rádio original traz os elementos tradicionais do legendário rádio da Philips de1955, também conhecido como "Philetta 254". Atualmente, esse rádio compacto impressiona pelo design simples, som impressionante e recepção Crystal Clear. O rádio original Philips remete a antes de 1927. Com o passar das décadas, muitos modelos tornaram-se ícones renomados ou itens de colecionadores.