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Descontinuado
NT3650/16
100% de conforto, sem puxar pelos
Sistema Protective Guard
Totalmente lavável, pilha AA
2 pentes para sobrancelhas, estojo
Alcance e remova facilmente pelos indesejados do nariz e ouvidos com eficiência. Certifique-se de que as narinas estejam limpas antes de usar e insira cuidadosamente o aparador dentro do nariz não mais que 0,5 cm e circule-o lentamente. Ao aparar os pelos da orelha, certifique-se de que as orelhas estejam sem cera. Para pelos de sobrancelha, encaixe um dos dois pentes (3 e 5 mm) nas ranhuras e apare com uma leve pressão, movendo-se contra o sentido de crescimento dos pelos para obter uma aparagem uniforme da sobrancelha até o comprimento desejado.
Aparador de pelos do nariz, ouvidos e sobrancelhas projetado para segurança e conforto, o sistema Protective Guard protege as lâminas para garantir que elas não façam contato direto com a pele. Também minimiza pelos perdidos e puxões.
Nosso aparador preciso inovador duplo corta de forma rápida e sem esforço de qualquer ângulo e em qualquer direção.
3.0
de 5
8
Críticas
Boyzao
17/06/2024
Brasil
Excelente aparelho
Apara muito bem os pêlos, é a prova d’água e não machuca a pele.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Aparador de pelos do nariz, orelhas e sobrancelhas
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Edson Vianna
27/10/2023
Brasil
Produto de ótima qualidade
Produto atende o que promete, excelente Qualidade 10, Ótimo peso pra manusear.
Sim, eu recomendo este produto
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Peparus
08/09/2023
Brasil
Comprador verificado
Excelente
Não machuca,é lavável silencioso bonito ótimo designer e bem acabado
Prós
Portátil
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