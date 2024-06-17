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Descontinuado

Nose trimmer series 3000Aparador de pelos do nariz, orelhas e sobrancelhas

NT3650/16

3
| (8) Críticas
O máximo de conforto, sem puxar pelos
O aparador de pelos do nariz série 3000 da Philips apara confortavelmente pelos do nariz, ouvidos e sobrancelhas. A nova tecnologia PrecisionTrim e o sistema Protective Guard foram projetados para proporcionar um acabamento fácil e eficiente sem puxar.
Ver todos os benefícios

Nariz, ouvidos e sobrancelhas aparados com o máximo de conforto

O máximo de conforto, sem puxar pelos

  • 100% de conforto, sem puxar pelos

  • Sistema Protective Guard

  • Totalmente lavável, pilha AA

  • 2 pentes para sobrancelhas, estojo

Nariz, orelhas e sobrancelhas aparados com total conforto

Nariz, orelhas e sobrancelhas aparados com total conforto

Alcance e remova facilmente pelos indesejados do nariz e ouvidos com eficiência. Certifique-se de que as narinas estejam limpas antes de usar e insira cuidadosamente o aparador dentro do nariz não mais que 0,5 cm e circule-o lentamente. Ao aparar os pelos da orelha, certifique-se de que as orelhas estejam sem cera. Para pelos de sobrancelha, encaixe um dos dois pentes (3 e 5 mm) nas ranhuras e apare com uma leve pressão, movendo-se contra o sentido de crescimento dos pelos para obter uma aparagem uniforme da sobrancelha até o comprimento desejado.

Aparagem fácil e eficiente sem cortes e arranhões

Aparagem fácil e eficiente sem cortes e arranhões

Aparador de pelos do nariz, ouvidos e sobrancelhas projetado para segurança e conforto, o sistema Protective Guard protege as lâminas para garantir que elas não façam contato direto com a pele. Também minimiza pelos perdidos e puxões.

Aparagem sem esforço em qualquer ângulo

Aparagem sem esforço em qualquer ângulo

Nosso aparador preciso inovador duplo corta de forma rápida e sem esforço de qualquer ângulo e em qualquer direção.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

8

Críticas

4
3
2

17/06/2024

Brasil

Brasil

Excelente aparelho

Apara muito bem os pêlos, é a prova d’água e não machuca a pele.

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Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Aparador de pelos do nariz, orelhas e sobrancelhas

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27/10/2023

Brasil

Brasil

Produto de ótima qualidade

Produto atende o que promete, excelente Qualidade 10, Ótimo peso pra manusear.

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08/09/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente

Não machuca,é lavável silencioso bonito ótimo designer e bem acabado

Prós

Portátil

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