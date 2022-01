Nariz, orelhas e sobrancelhas aparados com total conforto

Alcance e remova facilmente pelos indesejados do nariz e ouvidos com eficiência. Certifique-se de que as narinas estejam limpas antes de usar e insira cuidadosamente o aparador dentro do nariz não mais que 0,5 cm e circule-o lentamente. Ao aparar os pelos da orelha, certifique-se de que as orelhas estejam sem cera. Para pelos de sobrancelha, encaixe um dos dois pentes (3 e 5 mm) nas ranhuras e apare com uma leve pressão, movendo-se contra o sentido de crescimento dos pelos para obter uma aparagem uniforme da sobrancelha até o comprimento desejado.