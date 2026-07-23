NA341/00
Janela de visualização
Tecnologia RapidAir Plus
16 funções de preparo em 1
Economia de tempo e energia
A tecnologia RapidAir Plus faz o calor circular por todo o alimento de maneira eficiente, garantindo que tudo fique crocante por fora e macio por dentro, sem pontos crus ou queimados. Essa uniformidade e velocidade tornam essa air fryer uma opção poderosa para quem quer praticidade e sabor em receitas grandes ou pequenas.
Com a janela de cozimento, você pode acompanhar o progresso dos alimentos sem precisar abrir a cesta, evitando perdas de calor e interrupções desnecessárias no processo.
A cesta exclusiva desta air fryer separa o alimento da gordura liberada durante o cozimento, permitindo que o excesso se acumule no compartimento inferior. Assim, você reduz o consumo de gordura nas receitas sem comprometer o sabor.
5.0
de 5
1
Aval.
Rolive
23/07/2026
Brasil
Comprador verificado
ótimo produto
excelente... rápida, silenciosa, estilosa e confiável
Esta avaliação foi feita para Série 3000 NA341/00 Airfryer 7,2 L
Date of Use 2026-06-02
Esta avaliação foi feita para Série 3000 NA341/00 Airfryer 7,2 L
Date of Use 2026-06-02
Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão
vs Airfryers Philips com a tecnologia RapidAir
Coxa de frango: até 40% menos gordura vs crua
O número de receitas pode variar por país
Porcentagens com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozimento de peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus uso de forno classe A. As porcentagens exatas podem variar por produto.
Teste do MetrixLab com 30 usuários existentes da Airfryer Philips série 3000, julho de 2024