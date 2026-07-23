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Série 3000Airfryer 7,2 L

NA341/00

5
| (1) Aval.
Acompanhe o cozimento, saboreie a variedade
Com 16 funções que abrangem do cozimento rápido a preparos de várias horas, você vai fazer muito mais do que fritar. Prepare refeições caseiras completas e deliciosas em poucos passos, com uma janela elegante projetada para você ver quando o alimento estiver no ponto perfeito.
Ver todos os benefícios

Alimentos crocantes, macios e cozidos uniformemente sempre

Acompanhe o cozimento, saboreie a variedade

  • Janela de visualização

  • Tecnologia RapidAir Plus

  • 16 funções de preparo em 1

  • Economia de tempo e energia

Cozimento rápido e uniforme com RapidAir Plus

Cozimento rápido e uniforme com RapidAir Plus

A tecnologia RapidAir Plus faz o calor circular por todo o alimento de maneira eficiente, garantindo que tudo fique crocante por fora e macio por dentro, sem pontos crus ou queimados. Essa uniformidade e velocidade tornam essa air fryer uma opção poderosa para quem quer praticidade e sabor em receitas grandes ou pequenas.

Air fryer com janela de cozimento para visualizar o preparo

Air fryer com janela de cozimento para visualizar o preparo

Com a janela de cozimento, você pode acompanhar o progresso dos alimentos sem precisar abrir a cesta, evitando perdas de calor e interrupções desnecessárias no processo.

Cesta exclusiva que remove gordura para pratos mais leves

Cesta exclusiva que remove gordura para pratos mais leves

A cesta exclusiva desta air fryer separa o alimento da gordura liberada durante o cozimento, permitindo que o excesso se acumule no compartimento inferior. Assim, você reduz o consumo de gordura nas receitas sem comprometer o sabor.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Aval.

4
3
2
1

23/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

ótimo produto

excelente... rápida, silenciosa, estilosa e confiável

Esta avaliação foi feita para Série 3000 NA341/00 Airfryer 7,2 L

Date of Use 2026-06-02

Esta avaliação foi feita para Série 3000 NA341/00 Airfryer 7,2 L

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Avisos legais

  1. Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão

  2. vs Airfryers Philips com a tecnologia RapidAir

  3. Coxa de frango: até 40% menos gordura vs crua

  4. O número de receitas pode variar por país

  5. Porcentagens com base na medição interna do laboratório com Airfryers Philips; cozimento de peito de frango (ajuste AF 160C sem pré-aquecimento) ou filé de salmão (ajuste AF 200C, sem pré-aquecimento) versus uso de forno classe A. As porcentagens exatas podem variar por produto.

  6. Teste do MetrixLab com 30 usuários existentes da Airfryer Philips série 3000, julho de 2024