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MG1100/16
Aparador preciso DualCut
Acessório de barbear para os detalhes
Totalmente lavável, pilha AA
3 pentes precisos
O aparador preciso de 21mm o ajuda a aparar e modelar de modo uniforme seu próprio estilo (barba por fazer, cavanhaque, costeletas, pescoço ou bigode) com alto controle e visibilidade.
A tecnologia DualCut avançada combina uma unidade de corte duplamente afiada com engenharia de baixa fricção.
O barbeador com lâmina para detalhes de 21mm suave para a pele foi desenvolvido para se ajustar os menores espaços com mais precisão do que a de uma lâmina comum, para um barbear mais rente até mesmo em áreas difíceis de alcançar.
3.2
de 5
9
Críticas
Rino82
24/10/2022
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente aparelho
[Employee of philipsglobal] Super preciso, leve, fácil de manejar e um ótimo aparelho!
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultrapreciso
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultrapreciso
Guilhermegreg
16/04/2022
Brasil
Este produto tem excelentes recursos
Foi um presente. Excelente produto com ótimos recursos. Meu pai amou.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultrapreciso
Sim, eu recomendo este produto
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Dril
13/04/2022
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Muito bom para contornar a barba
[Employee of philipsglobal] Uso barba há anos e este produto é excelente para contornar e manter a aparência natural
Prós
lâmina adequada para aparar bigode e fazer o contorno no rosto e pescoço
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultrapreciso
Sim, eu recomendo este produto
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em comparação ao seu antecessor Philips