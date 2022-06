Extremidades e contornos precisos

O Philips MULTIGROOM da série 1000 oferece a potência e a precisão para aparar, modelar e barbear os pelos do rosto. Apare e modele sua barba uniformemente com os pentes e o aparador DualCut. Defina as linhas de precisão, as extremidades e os contornos com o barbeador para os detalhes. Conheça todos os benefícios