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Multigroom series 1000Modelador de barba ultrapreciso

MG1100/16

3.2
| (9) Críticas
Extremidades e contornos precisos
O Philips MULTIGROOM da série 1000 oferece a potência e a precisão para aparar, modelar e barbear os pelos do rosto. Apare e modele sua barba uniformemente com os pentes e o aparador DualCut. Defina as linhas de precisão, as extremidades e os contornos com o barbeador para os detalhes.
Ver todos os benefícios

Apare, modele e barbeie para ter um estilo facial perfeito

Extremidades e contornos precisos

  • Aparador preciso DualCut

  • Acessório de barbear para os detalhes

  • Totalmente lavável, pilha AA

  • 3 pentes precisos

Aparador para detalhes perfeitos no rosto

Aparador para detalhes perfeitos no rosto

O aparador preciso de 21mm o ajuda a aparar e modelar de modo uniforme seu próprio estilo (barba por fazer, cavanhaque, costeletas, pescoço ou bigode) com alto controle e visibilidade.

Lâminas mais afiadas* para contornos perfeitos com tecnologia DualCut

Lâminas mais afiadas* para contornos perfeitos com tecnologia DualCut

A tecnologia DualCut avançada combina uma unidade de corte duplamente afiada com engenharia de baixa fricção.

Barbeador para detalhes com linhas e contornos perfeitos

Barbeador para detalhes com linhas e contornos perfeitos

O barbeador com lâmina para detalhes de 21mm suave para a pele foi desenvolvido para se ajustar os menores espaços com mais precisão do que a de uma lâmina comum, para um barbear mais rente até mesmo em áreas difíceis de alcançar.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

9

Críticas

2

24/10/2022

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente aparelho

[Employee of philipsglobal] Super preciso, leve, fácil de manejar e um ótimo aparelho!

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultrapreciso

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16/04/2022

Brasil

Brasil

Este produto tem excelentes recursos

Foi um presente. Excelente produto com ótimos recursos. Meu pai amou.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 1000 MG1100/16 Modelador de barba ultrapreciso

Sim, eu recomendo este produto

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13/04/2022

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Muito bom para contornar a barba

[Employee of philipsglobal] Uso barba há anos e este produto é excelente para contornar e manter a aparência natural

Prós

lâmina adequada para aparar bigode e fazer o contorno no rosto e pescoço

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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