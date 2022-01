Reproduz DVD, DivX®, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD

Este aparelho Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado — ele reproduz DVD, DivX®, (S)VCD, CDs de MP3/WMA, CD(RW) e Foto CD. SVCD significa "Super Video CD". O SVCD tem uma qualidade muito maior do que o VCD, especialmente por exibir imagens mais nítidas devido à sua resolução mais alta. A compatibilidade com DivX® permite que você assista a vídeos codificados com DivX®. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes, como filmes, trailers e vídeos musicais, em mídias como CD-R/RW e DVD gravável.