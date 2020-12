Almofadas macias Deluxe com entrada de ar para o encaixe perfeito

Os materiais usados no Fidelio M1 foram selecionados cuidadosamente para garantir excelente qualidade de som e o máximo de conforto durante o uso e. As espumas macias Deluxe com entrada de ar foram desenvolvidas visando o encaixe ergonômico ideal. Além de se ajustar ao formato da orelha, elas também mantêm os graves e isolam os ruídos do ambiente. Os fones também contam com espumas externas, usando uma proporção equilibrada de tecido e corino para reduzir a pressão no ouvido e o calor acumulado. O resultado é a perfeita combinação entre conforto e som de altíssima qualidade.