Acabe com a escuridão com luz natural brilhante

Equipada com LEDs Lumileds de alta qualidade, a Philips RCH25 oferece uma luz mais clara e brilhante do que as lâmpadas similares no mercado. O modo Boost oferece um poderoso e amplo feixe de luz de 500 lúmens, para que você possa ver todos os pequenos detalhes. E se estiver usando a lâmpada por um longo tempo enquanto estiver desconectado, você poderá diminuir a luz para preservar a duração da bateria. Com uma saída de 50 lúmens reduzida, você ainda terá luz de alta qualidade por até 10 horas. A luz natural de 6000 Kelvin também é mais suave a seus olhos, evitando a fadiga enquanto você trabalha.