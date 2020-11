Alto índice de processamento de cor de 92 reflete a cor de modo natural

Quanto maior o índice de processamento de cor (IRC), mais fácil identificar a cor certa. Lâmpadas com um baixo IRC fazem com que algumas cores não sejam refletidas como com a luz natural. As fontes de luz com um IRC de 90 ou acima são melhores para a realização de tarefas que requerem opções de cores mais precisas. Equipada com LEDs Lumileds Luxeon, a Philips MatchLine MDLS fornece luz de IRC 92. Com uma potente fonte de luz como esta, você pode ter certeza de que está revelando cores verdadeiras. Assim, você identificará rapidamente a cor de que precisa, sem usar um espectrômetro, deixando os erros de correspondência de cores para seus concorrentes.