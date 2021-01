Veja melhor, trabalhe melhor

A lanterna de cabeça com LED de alta potência da Philips é uma ferramenta perfeita para realizar reparos com as mãos livres. Com ajuste de 90º, você pode direcionar facilmente a luz. Modos de iluminação Eco e Boost, além do feixe amplo, fornecem iluminação superior para o espaço de trabalho. Conheça todos os benefícios