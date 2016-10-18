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Descontinuado

Sistema de Home Theater 5.1

HTS5593/40

3.7

| (24) Críticas

Potente som surround de cinema com graves profundos

Leve toda a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem "bassipes" duplos, som surround potente de 1000W e reprodução de disco Blu-ray 3D envolvente.

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Obcecados por som

Potente som surround de cinema com graves profundos

  • Som Double Bass

  • Blu-ray 3D

Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente

Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente

Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.

Painel de toque para um controle intuitivo de reprodução e volume

Painel de toque para um controle intuitivo de reprodução e volume

Com os controles intuitivos no painel de toque, é possível controlar o volume e outras opções de reprodução. Basta pressionar os controles sensíveis ao toque no painel frontal.

Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV

Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV

O Blu-ray player com Smart TV e o Home Theater Philips oferecem uma série de recursos avançados, incluído a Online TV, o SimplyShare e o MyRemote. A Online TV traz informações e entretenimento on-line, como o Video-On-Demand, para a sua TV. Com o SimplyShare, você pode acessar fotos, músicas e vídeos que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. Além disso, você também pode usar o smartphone/tablet para controlar o Home Theater com o aplicativo MyRemote Philips.

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Críticas

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3.7

de 5

24

Críticas

18/10/2016

Brasil

Brasil

Excelente produto

Meu grande problema é que não consigo uma assistência técnica para arrumá-lo, ele parou de funcionar e não tem cristo que arrume. Peço ajuda de vocês para solucionar meu problema. Faço isso tudo, pois gosto da marca e do aparelho, caso contrário já teria comprado outro de outra marca. obrigado

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Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1

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12/06/2013

Brasil

Brasil

Otimo produto

É um ótimo produto, uma ótima qualidade todo do melhor só um problema comprei o adaptador Wi-Fi só que nas configurações do aparelho ñ têm configuração para rede Wi-Fi só para rede com fio ... ate agora ñ consegui resolver este problema já entrei em contato e já tentei atualizar o aparelho mais sem resultados ... a versão do software q esta no site é para o aparelho HTS_5563 e ñ para o aparelho HTS_5593. Poderiam atualizar o software .... fora isso o aparelho e fantástico.

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21/04/2013

Brasil

Brasil

Comprador verificado

O produto veio a somar as minhas necessidades de home theater com excelente resultado.

O produto mostrou ser excelente quando conectei a TV e com digital receiver proporcionando um som de alta qualidade. O seu desempenho sozinho também se mostrou excelente quanto a imagem e som. Porém, quanto a INTERNET ainda não obtive os melhores resultados, pois, há necessidades de atualizações que entendo ser muito complicada a sua execução. As caixas traseiras sem fio, foi de fácil conexão e desempenham um papel excelente, e faz com que me pergunte por que a Philips não fez os mesmo com as demais caixas dianteiras.

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