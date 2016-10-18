Descontinuado
HTS5593/40
Potente som surround de cinema com graves profundos
Leve toda a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem "bassipes" duplos, som surround potente de 1000W e reprodução de disco Blu-ray 3D envolvente.
Som Double Bass
Blu-ray 3D
Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.
Com os controles intuitivos no painel de toque, é possível controlar o volume e outras opções de reprodução. Basta pressionar os controles sensíveis ao toque no painel frontal.
O Blu-ray player com Smart TV e o Home Theater Philips oferecem uma série de recursos avançados, incluído a Online TV, o SimplyShare e o MyRemote. A Online TV traz informações e entretenimento on-line, como o Video-On-Demand, para a sua TV. Com o SimplyShare, você pode acessar fotos, músicas e vídeos que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. Além disso, você também pode usar o smartphone/tablet para controlar o Home Theater com o aplicativo MyRemote Philips.
3.7
de 5
24
Críticas
Serjhones
18/10/2016
Brasil
Excelente produto
Meu grande problema é que não consigo uma assistência técnica para arrumá-lo, ele parou de funcionar e não tem cristo que arrume. Peço ajuda de vocês para solucionar meu problema. Faço isso tudo, pois gosto da marca e do aparelho, caso contrário já teria comprado outro de outra marca. obrigado
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1
Carlosdc
12/06/2013
Brasil
Otimo produto
É um ótimo produto, uma ótima qualidade todo do melhor só um problema comprei o adaptador Wi-Fi só que nas configurações do aparelho ñ têm configuração para rede Wi-Fi só para rede com fio ... ate agora ñ consegui resolver este problema já entrei em contato e já tentei atualizar o aparelho mais sem resultados ... a versão do software q esta no site é para o aparelho HTS_5563 e ñ para o aparelho HTS_5593. Poderiam atualizar o software .... fora isso o aparelho e fantástico.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1
Admiradordesomanonimo1
21/04/2013
Brasil
Comprador verificado
O produto veio a somar as minhas necessidades de home theater com excelente resultado.
O produto mostrou ser excelente quando conectei a TV e com digital receiver proporcionando um som de alta qualidade. O seu desempenho sozinho também se mostrou excelente quanto a imagem e som. Porém, quanto a INTERNET ainda não obtive os melhores resultados, pois, há necessidades de atualizações que entendo ser muito complicada a sua execução. As caixas traseiras sem fio, foi de fácil conexão e desempenham um papel excelente, e faz com que me pergunte por que a Philips não fez os mesmo com as demais caixas dianteiras.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de Home Theater 5.1