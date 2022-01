Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente

Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, ofersincronia com ecendo qualidade de áudio incrivelmente real.