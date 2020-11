Perfeito para todo tipo de cozinha

Esse é o liquidificador mais completo e compacto do mundo. A jarra com formato especial se encaixa sobre a base do liquidificador Philips, deixando ele com metade do tamanho dos liquidificadores convencionais. O desempenho dele também é impressionante, com a lâmina de cinco pontas e motor de 400W Conheça todos os benefícios