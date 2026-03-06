Descontinuado
HR2027/70
Perfeito para todo tipo de cozinha
Esse é o liquidificador mais completo e compacto do mundo. A jarra com formato especial se encaixa sobre a base do liquidificador Philips, deixando ele com metade do tamanho dos liquidificadores convencionais. O desempenho dele também é impressionante, com a lâmina de cinco pontas e motor de 400W
400W RMS
Copo de plástico de 1,75 L
com triturador e filtro
Fácil armazenamento
Ocupa metade do espaço dos liquidificadores convencionais porque a jarra se encaixa na base.
Evite quebras com este copo de plástico reforçado.
Pique, corte em cubos e misture sem esforço devido às 5 lâminas serrilhadas.
Críticas