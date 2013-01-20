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Descontinuado

Modelador cônico

HP8618/00

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

A maneira mais saudável de modelar ondas e cachos perfeitos

Cachos elegantes, macios e brilhantes. Ondas glamorosas e sedutoras com bastante volume... Com o novo modelador de cachos em forma de cone Care CurlControl da Philips, você pode criar diversos tipos de cachos sem comprometer a saúde do cabelo

Ver todos os benefícios

graças ao indicador de cachos prontos

A maneira mais saudável de modelar ondas e cachos perfeitos

  • Cilindro cônico (13-25 mm)

  • Revestimento em cerâmica Silky Smooth

  • Temperatura de 130 - 200 ºC

  • Desligamento automático

O indicador exclusivo avisa quando o cacho está pronto

O indicador exclusivo avisa quando o cacho está pronto

O indicador exclusivo de cachos prontos reproduz um "bipe" para avisar que o cacho está pronto. Esse recurso inovador ajuda a criar ondas e cachos deslumbrantes, além de evitar o superaquecimento. Basta escolher um dos três tempos para criação de cachos e pressionar o botão após enrolar o cabelo em torno do cilindro. Consulte o manual do usuário para ver as recomendações de nossos especialistas sobre como selecionar um tempo para criação de cachos de acordo com seu tipo de cabelo e com o estilo que você deseja obter.

O revestimento em cerâmica SilkySmooth é extremamente confortável para seu cabelo

O revestimento em cerâmica SilkySmooth é extremamente confortável para seu cabelo

O cilindro de cerâmica SilkySmooth é extremamente confortável para os cabelos, em comparação aos cilindros de cerâmica comuns, deixando-os mais macios, sedosos e brilhantes, além de diminuir a fricção.

Com o controle digital, você pode ajustar o modelador de cachos de acordo com seu tipo de cabelo

Com o controle digital, você pode ajustar o modelador de cachos de acordo com seu tipo de cabelo

Com o controle digital, você pode selecionar a temperatura (130 a 200 °C) e o tempo para criação dos cachos (5, 8 ou 10 segundos) adequados para seu tipo de cabelo e visual desejado.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

20/01/2013

Brasil

Brasil

Esta produto é prático e fácil de usar.

Excelente produto. Aquece rápido e a forma de enrolar o cabelo é prática, não tem possibilidade de puxar ou agarrar no produto. O sistema de escolhermos a temperatura ideal para o tipo de cachos que queremos também é outra grande qualidade.Sem falar que avisa quando o cacho está pronto. É moderníssimo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8618/00 Conical Curler

Sim, eu recomendo este produto

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20/01/2013

Brasil

Brasil

Esta produto é prático e fácil de usar.

Excelente produto. Aquece rápido e a forma de enrolar o cabelo é prática, não tem possibilidade de puxar ou agarrar no produto. O sistema de escolhermos a temperatura ideal para o tipo de cachos que queremos também é outra grande qualidade.Sem falar que avisa quando o cacho está pronto. É moderníssimo.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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