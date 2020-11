O indicador exclusivo avisa quando o cacho está pronto

O indicador exclusivo de cachos prontos reproduz um "bipe" para avisar que o cacho está pronto. Esse recurso inovador ajuda a criar ondas e cachos deslumbrantes, além de evitar o superaquecimento. Basta escolher um dos três tempos para criação de cachos e pressionar o botão após enrolar o cabelo em torno do cilindro. Consulte o manual do usuário para ver as recomendações de nossos especialistas sobre como selecionar um tempo para criação de cachos de acordo com seu tipo de cabelo e com o estilo que você deseja obter.