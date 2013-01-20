Descontinuado
A maneira mais saudável de modelar ondas e cachos perfeitos
Cachos elegantes, macios e brilhantes. Ondas glamorosas e sedutoras com bastante volume... Com o novo modelador de cachos em forma de cone Care CurlControl da Philips, você pode criar diversos tipos de cachos sem comprometer a saúde do cabelo
Cilindro cônico (13-25 mm)
Revestimento em cerâmica Silky Smooth
Temperatura de 130 - 200 ºC
Desligamento automático
O indicador exclusivo de cachos prontos reproduz um "bipe" para avisar que o cacho está pronto. Esse recurso inovador ajuda a criar ondas e cachos deslumbrantes, além de evitar o superaquecimento. Basta escolher um dos três tempos para criação de cachos e pressionar o botão após enrolar o cabelo em torno do cilindro. Consulte o manual do usuário para ver as recomendações de nossos especialistas sobre como selecionar um tempo para criação de cachos de acordo com seu tipo de cabelo e com o estilo que você deseja obter.
O cilindro de cerâmica SilkySmooth é extremamente confortável para os cabelos, em comparação aos cilindros de cerâmica comuns, deixando-os mais macios, sedosos e brilhantes, além de diminuir a fricção.
Com o controle digital, você pode selecionar a temperatura (130 a 200 °C) e o tempo para criação dos cachos (5, 8 ou 10 segundos) adequados para seu tipo de cabelo e visual desejado.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Maísa55
20/01/2013
Brasil
Esta produto é prático e fácil de usar.
Excelente produto. Aquece rápido e a forma de enrolar o cabelo é prática, não tem possibilidade de puxar ou agarrar no produto. O sistema de escolhermos a temperatura ideal para o tipo de cachos que queremos também é outra grande qualidade.Sem falar que avisa quando o cacho está pronto. É moderníssimo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8618/00 Conical Curler
Sim, eu recomendo este produto
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Marryy
20/01/2013
Brasil
Esta produto é prático e fácil de usar.
Excelente produto. Aquece rápido e a forma de enrolar o cabelo é prática, não tem possibilidade de puxar ou agarrar no produto. O sistema de escolhermos a temperatura ideal para o tipo de cachos que queremos também é outra grande qualidade.Sem falar que avisa quando o cacho está pronto. É moderníssimo.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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