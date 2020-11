Os esforços do programa EcoVision da Philips foram reconhecidos pela participação no índice Dow Jones Sustainabiliy Index. Aderimos ao United Nations Global Compact, que apresenta 10 princípios nas áreas dos direitos humanos e do ambiente. No nosso processo de design ecológico, utilizamos vertentes ecológicas para demonstrar o desempenho ambiental dos produtos. Fique a conhecer as seguintes vertentes ecológicas. Saiba mais sobre a nossa história ecológica