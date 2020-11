Umidificação inteligente. A noite toda.

O DreamStation Go apresenta a tecnologia de economia de água projetada para proporcionar uma noite inteira de umidificação aquecida,⁴ monitorando ativamente as condições ambientais e as configurações do tratamento e ajustando automaticamente a entrega de umidade quando o tempo alvo do umidificador estiver ativado. Além disso, no caso de você encher de menos ou esquecer de encher o umidificador, nosso recurso de desligamento da placa do aquecedor será acionado para impedir que o ar seco e desconfortável chegue até você pelo restante da noite.