Bateria noturna (vendida separadamente)

Se for viajar a um lugar sem acesso a rede elétrica, a bateria noturna do DreamStation Go poderá ajudá-lo a seguir com sua terapia. Regulado a 10 cm de pressão, o DreamStation Go apresentou autonomia média de 13 horas*** quando utilizado com a bateria noturna DreamStation Go. A duração da bateria pode variar devido a configurações de pressão CPAP mais altas, vazamento excessivo pela máscara, altitude, temperatura, dispositivos de carregamento com porta USB, entre outros.