Permite que você durma em qualquer posição

Com seu revolucionário design com apoio para a cabeça, a DreamWisp permite maior liberdade de movimento, mantendo os tubos fora do caminho. Você fica livre para mudar de posição a noite toda – de lado, de costas, de barriga para baixo. Usuários afirmar estarem satisfeitos com o quão ajustada a máscara permanece no lugar enquanto dormem.