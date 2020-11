Resultados profissionais

Essa fritadeira moderna de aço inoxidável Philips permite resultados profissionais com o exclusivo sistema cool zone, que evita que partículas de alimentos queimem e mantém o óleo limpo por mais tempo. Todas as partes, com exceção do painel de controle, são próprias para máquina lava-louças. Conheça todos os benefícios