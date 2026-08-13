Descontinuado
GC3331/02
Cabo de 3 m
Com o sistema corta-pingos do ferro a vapor Philips Walita, você pode passar os tecidos delicados em baixas temperaturas sem se preocupar com as manchas causadas pelos pingos d'água.
Para que você possa passar mais roupas de uma só vez, são necessários poucos reabastecimentos graças a um amplo reservatório de água de 300 ml.
O sistema Double Active Calc evita o acúmulo de impurezas através de cápsulas antipartículas e da função Calc Clean, fácil de usar.
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Críticas