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Descontinuado

3300 seriesFerro a vapor

GC3331/02

1 prémio

Ótimos resultados, mínimo esforço
Este novo ferro a vapor da Philips oferece mais praticidade não só graças ao seu amplo reservatório de água, ao fio extralongo e ao indicador de nível de água, mas também à sua nova base SteamGlide, que torna a tarefa de passar roupas muito mais rápida e fácil!
Ver todos os benefícios

Três vezes mais fácil

Ótimos resultados, mínimo esforço

  • Cabo de 3 m

O sistema corta-pingos mantém suas roupas sem manchas enquanto passa

O sistema corta-pingos mantém suas roupas sem manchas enquanto passa

Com o sistema corta-pingos do ferro a vapor Philips Walita, você pode passar os tecidos delicados em baixas temperaturas sem se preocupar com as manchas causadas pelos pingos d'água.

Reabastecimento menos frequente devido ao reservatório amplo de 300 ml

Reabastecimento menos frequente devido ao reservatório amplo de 300 ml

Para que você possa passar mais roupas de uma só vez, são necessários poucos reabastecimentos graças a um amplo reservatório de água de 300 ml.

O sistema Double Active Calc evita a formação de crostas

O sistema Double Active Calc evita a formação de crostas

O sistema Double Active Calc evita o acúmulo de impurezas através de cápsulas antipartículas e da função Calc Clean, fácil de usar.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/80
    • Remove bolinhas de tecidos
    • Próprio para todo tipo de roupa
    • 2 pilhas Philips AA inclusas
    • Série 500

    Série 500
    Papa bolinhas

    GC026/00
    • Lâmina a até 8.800 rpm para remoção rápida
    • Recipiente grande e fácil de esvaziar
    • Capas protetoras para tecidos e malhas
    • Funciona com 2 pilhas AA (incluídas)
    • Design compacto e leve para viagens

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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