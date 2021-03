Miniaspirador de pó potente para melhores resultados

Obtenha os melhores resultados de limpeza com o Philips MiniVac 10,8 V. Graças ao fluxo de ar ciclônico sem saco coletor de poeira e ao sistema de filtração com dois estágios, o aparelho conta com desempenho duradouro. O design do bocal aerodinâmico garante excelente sucção de poeira. Conheça todos os benefícios