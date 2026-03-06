Descontinuado
FC6146/01
Bateria de 10,8 V (Íon de lítio)
Ciclônico sem saco coletor
Bocal e escova
As baterias de íon e lítio são realmente ecológicas. Elas não têm elementos tóxicos, o que faz com que sejam melhores para o meio ambiente. Além disso, não descarregam quando o produto não está em uso e garantem um consumo de energia muito baixo no modo de espera; portanto, também são econômicas.
O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.
O design do bocal aerodinâmico do miniaspirador de pó Philips foi concebido para otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as partículas de pó mais finas. O formato ergonômico do bocal auxilia na limpeza das áreas de difícil alcance.
Críticas