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Descontinuado

MiniVacAspirador de pó portátil

FC6146/01

Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
Obtenha os melhores resultados de limpeza com o Philips MiniVac 10,8 V. Graças ao fluxo de ar ciclônico sem saco coletor de poeira e ao sistema de filtração com dois estágios, o aparelho conta com desempenho duradouro. O design do bocal aerodinâmico garante excelente sucção de poeira.
Ver todos os benefícios

Bocal aerodinâmico e fluxo de ar ciclônico sem coletor

Miniaspirador de pó potente para melhores resultados

  • Bateria de 10,8 V (Íon de lítio)

  • Ciclônico sem saco coletor

  • Bocal e escova

Bateria de íon e lítio ecológica

Bateria de íon e lítio ecológica

As baterias de íon e lítio são realmente ecológicas. Elas não têm elementos tóxicos, o que faz com que sejam melhores para o meio ambiente. Além disso, não descarregam quando o produto não está em uso e garantem um consumo de energia muito baixo no modo de espera; portanto, também são econômicas.

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.

Bocal aerodinâmico para melhor coleta de poeira

Bocal aerodinâmico para melhor coleta de poeira

O design do bocal aerodinâmico do miniaspirador de pó Philips foi concebido para otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as partículas de pó mais finas. O formato ergonômico do bocal auxilia na limpeza das áreas de difícil alcance.

Especificações técnicas

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