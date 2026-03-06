Descontinuado
FC6140/01
Bateria de 3,6 V
Ciclônico sem saco coletor
Bocal e escova
O design do bocal aerodinâmico do miniaspirador de pó Philips foi concebido para otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as partículas de pó mais finas. O formato ergonômico do bocal auxilia na limpeza das áreas de difícil alcance.
O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.
As potentes e mais duradouras baterias* de níquel-hidreto metálico (NiMH) do miniaspirador de pó Philips não apresentam o chamado efeito memória. Esse efeito reduz a capacidade das baterias com o tempo, diminuindo o tempo de funcionamento. Este miniaspirador com baterias NiMH funciona por mais tempo se comparado a produtos com baterias padrão de níquel cádmio (NiCd) que apresentam o efeito memória.
Críticas