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  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
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Descontinuado

Miniaspirador de póAspirador de pó portátil

FC6140/01

Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
Obtenha os melhores resultados de limpeza com o aspirador Philips MiniVac 3,6 V. Graças ao fluxo de ar ciclônico sem saco coletor de poeira e ao sistema de filtragem em dois estágios, o aparelho conta com desempenho duradouro. O design do bocal aerodinâmico garante excelente sucção de poeira.
Ver todos os benefícios

Bocal aerodinâmico e fluxo de ar ciclônico sem saco coletor

Miniaspirador de pó potente para melhores resultados

  • Bateria de 3,6 V

  • Ciclônico sem saco coletor

  • Bocal e escova

Bocal aerodinâmico para melhor coleta de poeira

Bocal aerodinâmico para melhor coleta de poeira

O design do bocal aerodinâmico do miniaspirador de pó Philips foi concebido para otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as partículas de pó mais finas. O formato ergonômico do bocal auxilia na limpeza das áreas de difícil alcance.

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.

Baterias potentes NiMH 3,6 V

Baterias potentes NiMH 3,6 V

As potentes e mais duradouras baterias* de níquel-hidreto metálico (NiMH) do miniaspirador de pó Philips não apresentam o chamado efeito memória. Esse efeito reduz a capacidade das baterias com o tempo, diminuindo o tempo de funcionamento. Este miniaspirador com baterias NiMH funciona por mais tempo se comparado a produtos com baterias padrão de níquel cádmio (NiCd) que apresentam o efeito memória.

Especificações técnicas

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