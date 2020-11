Baterias potentes NiMH 3,6 V

As potentes e mais duradouras baterias* de níquel-hidreto metálico (NiMH) do miniaspirador de pó Philips não apresentam o chamado efeito memória. Esse efeito reduz a capacidade das baterias com o tempo, diminuindo o tempo de funcionamento. Este miniaspirador com baterias NiMH funciona por mais tempo se comparado a produtos com baterias padrão de níquel cádmio (NiCd) que apresentam o efeito memória.