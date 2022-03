Processamento PureDigital que proporciona um sinal limpo através da cadeia de áudio

A maioria das caixas acústicas com dock usam a saída analógica do seu iPod, iPhone ou iPad e, em seguida, fazem a conversão novamente em som digital, resultando em ruído adicional e perda de detalhes. Com o uso da saída digital do seu player, a caixa acústica mantém a integridade do sinal musical, produzindo relação sinal-ruído mais alta e melhor resolução.