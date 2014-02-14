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Descontinuado

Philips FidelioDock station Primo

DS9/10

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Experimente a alta fidelidade real

Essa caixa acústica Philips Fidelio DS9/10 tem design exclusivo e qualidade sonora inigualável. As músicas do iPod Touch, iPhone e iPad são reproduzidas com alta fidelidade graças aos excelentes componentes fabricados com madeira natural.

Ver todos os benefícios

Com essa caixa acústica c/ dock

Experimente a alta fidelidade real

  • para iPod/iPhone/iPad

Tweeter em domo para som natural e rico em detalhes

Este é um alto-falante bidirecional de alta fidelidade com tweeter em domo macio. A Philips foi pioneira na produção de tweeters em domo no início da década de 1960 e tem sido a solução favorita para caixas de alto-falante hi-fi por mais de meio século. Tweeters em domo macio proporcionam som natural e rico em detalhes, livre de sons estridentes ou distorções, e revelam a riqueza das gravações.

SoundCurve para um som incrivelmente nítido

SoundCurve para um som incrivelmente nítido

A tampa traseira curvada do dock station Philips cria uma estrutura acústica de alto desempenho que aprimora a reprodução do som. Essa curvatura aumenta a resistência do gabinete da caixa acústica, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e a distorção do som. Sinta a nitidez sonora crystal-clear desse moderno dock station.

Processamento PureDigital que proporciona um sinal limpo através da cadeia de áudio

Processamento PureDigital que proporciona um sinal limpo através da cadeia de áudio

A maioria das caixas acústicas com dock usam a saída analógica do seu iPod, iPhone ou iPad e, em seguida, fazem a conversão novamente em som digital, resultando em ruído adicional e perda de detalhes. Com o uso da saída digital do seu player, a caixa acústica mantém a integridade do sinal musical, produzindo relação sinal-ruído mais alta e melhor resolução.

Especificações técnicas

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Críticas

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14/02/2014

Brasil

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So tendo um pra saber o que realmente é qualidade de som

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