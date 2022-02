Transmita suas músicas com a tecnologia wireless AirPlay

Com o AirPlay, você pode transmitir toda a coleção de músicas do iTunes para os docks Fidelio. Essa tecnologia reproduz (sem fio) músicas do iTunes no computador, do iPhone, iPad ou iPod Touch em qualquer caixa acústica com tecnologia AirPlay da sua casa. Tudo que você precisa fazer é verificar se as caixas acústicas estão conectadas à rede Wi-Fi. Além disso, o Airplay permite reproduzir músicas simultaneamente em qualquer caixa e em qualquer cômodo. Ouça as suas músicas favoritas onde quer que você esteja.