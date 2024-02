Tweeter PEI de domo macio: sons intensos e potentes

O PEI (Polieterimida) é um material ideal para tweeters em domo devido ao baixo peso, à alta resistência e estabilidade e à tolerância a temperaturas elevadas. No interior do tweeter, um pequeno diafragma (abertura do domo) produz tons de alta freqüência. Os domos feitos com PEI podem capturar até as notas musicais mais altas para estruturar a música com agudos potentes e de longo alcance. O formato do domo também distribui o som uniformemente para você ouvir notas altas de qualquer parte do carro.