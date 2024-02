Music Zone para pontos de audição ajustáveis

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o motorista e os passageiros ouçam músicas com um efeito mais vibrante, exatamente como o artista gostaria que fossem ouvidas. Os usuários podem alternar com toda facilidade entre as zonas de audição de músicas — do motorista para os passageiros e vice-versa — obtendo o melhor foco sonoro no interior do carro. O botão de controle de zona oferece três ajustes predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e todas as zonas). Com esses ajustes, você pode adaptar o som de acordo com suas preferências de forma fácil e dinâmica, quando estiver sozinho ou com outras pessoas no carro.