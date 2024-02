Assista a filmes em DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4

Este aparelho Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. O DVD+/-R aceita os dois formatos de DVD gravável. Da mesma forma, o DVD+/-RW aceita os dois tipos de discos regraváveis. Devido à sua resolução superior, o SVCD (Super Video CD) reproduz imagens muito mais nítidas do que um VCD. O MPEG4 foi projetado para fornecer imagens com qualidade de DVD (MPEG-2), com taxas de dados mais baixas e arquivos menores. O codec DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que diminui o tamanho de vídeos digitais, mantendo a alta qualidade da imagem.