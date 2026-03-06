Descontinuado
BT51W/00
Abra espaço para a dança
Leve suas músicas para onde for com a caixa acústica Bluetooth que cabe no seu bolso. Essa caixa acústica compacta oferece seis horas de reprodução e som nítido, mesmo no volume máximo. O alcance sem fio é de 10 m, o que lhe dá bastante espaço para dançar.
Bluetooth®
Branco
Pesando apenas 90 g, você nem vai notar que está carregando essa caixa acústica compacta. O driver de faixa total de 1,5" fornece um som nítido e claro, mesmo quando você aumenta o volume.
A bateria oferece 5 horas de tempo de reprodução com carga completa. O carregamento demora menos de 3 horas e é simples com o cabo micro USB incluso.
É fácil emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth. Basta ligar a caixa acústica e ela estará pronta para emparelhar. O alcance sem fio é de 10 metros.
Críticas