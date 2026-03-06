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Descontinuado

alto-falante wireless portátil

BT51W/00

Abra espaço para a dança

Leve suas músicas para onde for com a caixa acústica Bluetooth que cabe no seu bolso. Essa caixa acústica compacta oferece seis horas de reprodução e som nítido, mesmo no volume máximo. O alcance sem fio é de 10 m, o que lhe dá bastante espaço para dançar.

Ver todos os benefícios

Abra espaço para a dança

  • Bluetooth®

  • Branco

Caixa acústica de faixa total de 1,5". Som nítido e claro

Pesando apenas 90 g, você nem vai notar que está carregando essa caixa acústica compacta. O driver de faixa total de 1,5" fornece um som nítido e claro, mesmo quando você aumenta o volume.

5 h de tempo de reprodução

A bateria oferece 5 horas de tempo de reprodução com carga completa. O carregamento demora menos de 3 horas e é simples com o cabo micro USB incluso.

O Bluetooth está pronto para emparelhar ao ligar o dispositivo

É fácil emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth. Basta ligar a caixa acústica e ela estará pronta para emparelhar. O alcance sem fio é de 10 metros.

Especificações técnicas

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