Descontinuado
BT2200B/00
Uma caixa acústica tão aventureira quanto você
Essa caixa acústica wireless portátil resistente e à prova d'água pode ir aonde você for, em ambientes internos e externos, no alto ou no baixo, faça chuva ou faça sol. Ela tem um som tão potente quanto sua resistência.
Bluetooth®
Microfone embutido para chamadas
Bateria recarregável
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos e de jogos nesta caixa acústica.
Resistente, à prova d'água e até boia: feita para ambientes externos
3.4
de 5
5
Críticas
Romilson
09/08/2017
Brasil
Boa
Boa demais o problema depois de um ano e ums meses a bateria esgotou so toca se estive na tomada e com volume baixo nao sei o q fazer ta dificil uma assistesia tecnica proximo da minha cidade e ne sei se tem como troca a bateria e um pena pois ta muito conceva como nova
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Samuelss83
04/01/2016
Brasil
Excelente custo benefício!
O desempenho do som me surpreendeu. Obviamente não é tão potente, mas considero excelente, por se tratar de uma caixinha bem pequena e com um custo relativamente baixo. O único ponto negativo é que não é possível trocar de música através dele.
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Diogosalto
22/03/2017
Brasil
Qualidade Microfone
Qualidade do sol muito bom, porém a qualidade do microfone deixa a desejar. Impossível usar a caixa para uma reunião via conferência pois a qualidade do microfone é muito ruim.
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