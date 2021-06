Função anticorte para músicas altas sem distorções

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita os sinais de entrada de 300mV a 1.000mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa caixa acústica usa a função anticorte através de um limitador de áudio dedicado IC. Isso monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa de ampères, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca.