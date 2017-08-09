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Descontinuado

alto-falante wireless portátil

BT2200B/00

3.4

| (5) Críticas

Uma caixa acústica tão aventureira quanto você

Essa caixa acústica wireless portátil resistente e à prova d'água pode ir aonde você for, em ambientes internos e externos, no alto ou no baixo, faça chuva ou faça sol. Ela tem um som tão potente quanto sua resistência.

Ver todos os benefícios

Uma caixa acústica tão aventureira quanto você

  • Bluetooth®

  • Microfone embutido para chamadas

  • Bateria recarregável

Use sua própria alça para levá-la a qualquer lugar

Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth

Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos e de jogos nesta caixa acústica.

Resistente, à prova d'água e até boia: feita para ambientes externos

Resistente, à prova d'água e até boia: feita para ambientes externos

Especificações técnicas

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Críticas

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3.4

de 5

5

Críticas

4
2

09/08/2017

Brasil

Brasil

Boa

Boa demais o problema depois de um ano e ums meses a bateria esgotou so toca se estive na tomada e com volume baixo nao sei o q fazer ta dificil uma assistesia tecnica proximo da minha cidade e ne sei se tem como troca a bateria e um pena pois ta muito conceva como nova

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04/01/2016

Brasil

Brasil

Excelente custo benefício!

O desempenho do som me surpreendeu. Obviamente não é tão potente, mas considero excelente, por se tratar de uma caixinha bem pequena e com um custo relativamente baixo. O único ponto negativo é que não é possível trocar de música através dele.

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22/03/2017

Brasil

Brasil

Qualidade Microfone

Qualidade do sol muito bom, porém a qualidade do microfone deixa a desejar. Impossível usar a caixa para uma reunião via conferência pois a qualidade do microfone é muito ruim.

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