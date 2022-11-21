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Descontinuado

StraightCare EssentialPrancha alisadora ThermoProtect

BHS378/00

4.4
| (9) Críticas | 89% recomendam este produto
Cabelos brilhantes e macios com controle e tratamento iônico
Especialmente projetado para uma modelagem rápida e fácil com placas com infusão de queratina longas e seis ajustes de temperatura com LED. Cuide de seus cabelos com a tecnologia ThermoProtect, que evita o superaquecimento e dá um brilho vibrante aos cabelos com íons.
Ver todos os benefícios

Cabelos brilhantes e macios com controle e tratamento iônico

  • Tecnologia ThermoProtect

  • Tratamento iônico p/ cabelos brilhantes

  • Placas com infusão de queratina

  • 6 ajustes de temperatura com LED

Tecnologia ThermoProtect

Tecnologia ThermoProtect

A tecnologia ThermoProtect distribui o calor uniformemente pelas placas, evitando o superaquecimento para proteger o cabelo.

Tratamento iônico para cabelos brilhantes e sem frizz

Tratamento iônico para cabelos brilhantes e sem frizz

Os íons negativos eliminam a eletricidade estática, condicionam o cabelo e fecham suas cutículas para intensificar o brilho. O resultado é um cabelo macio, sem frizz e extremamente brilhante.

Placas em cerâmica com queratina para um deslizamento suave dos fios e cabelos brilhantes

Placas em cerâmica com queratina para um deslizamento suave dos fios e cabelos brilhantes

As placas em cerâmica com infusão de queratina deslizam suavemente por todo o cabelo, para uma modelagem rápida e fácil.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

9

Críticas

89%

recomendam este produto

3
2

21/11/2022

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Prancha perfeita, super boa

[Employee of philipsglobal] Adorei, temperaturas perfeitas! Adorei e recomendo demais

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS378/00 Prancha alisadora ThermoProtect

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31/10/2022

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Produto de ótima qualidade

[Employee of philipsglobal] Ele atingiu todas as minhas expectativas. É um produto de qualidade alta, com controle de temperatura que permite que você escolha a melhor temperatura para os seus fios.

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28/10/2022

Brasil

Brasil

Produto Excelente

Produto esquenta bem, muito eficiente, e fácil de manusear.

Sim, eu recomendo este produto

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