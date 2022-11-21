Descontinuado
Tecnologia ThermoProtect
Tratamento iônico p/ cabelos brilhantes
Placas com infusão de queratina
6 ajustes de temperatura com LED
A tecnologia ThermoProtect distribui o calor uniformemente pelas placas, evitando o superaquecimento para proteger o cabelo.
Os íons negativos eliminam a eletricidade estática, condicionam o cabelo e fecham suas cutículas para intensificar o brilho. O resultado é um cabelo macio, sem frizz e extremamente brilhante.
As placas em cerâmica com infusão de queratina deslizam suavemente por todo o cabelo, para uma modelagem rápida e fácil.
4.4
de 5
9
Críticas
89%
recomendam este produto
julianasb
21/11/2022
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Prancha perfeita, super boa
[Employee of philipsglobal] Adorei, temperaturas perfeitas! Adorei e recomendo demais
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare Essential BHS378/00 Prancha alisadora ThermoProtect
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Mari1254
31/10/2022
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Produto de ótima qualidade
[Employee of philipsglobal] Ele atingiu todas as minhas expectativas. É um produto de qualidade alta, com controle de temperatura que permite que você escolha a melhor temperatura para os seus fios.
Sim, eu recomendo este produto
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Carol3451
28/10/2022
Brasil
Produto Excelente
Produto esquenta bem, muito eficiente, e fácil de manusear.
Sim, eu recomendo este produto
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