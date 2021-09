Pacote com software de controle inteligente

Controle e gerencie todos os monitores profissionais conectados à sua rede usando essa avançada ferramenta de software que permite alterar as configurações do monitor via conexão RJ45 ou RS232. Com o controle inteligente, você pode definir a entrada de vídeo, modificar os ajustes de cor, definir a ID do monitor ao criar videowalls e até diagnosticas o status de cada monitor, estando no controle de todos os monitores a partir de um único local.