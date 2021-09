Mantenha seu conteúdo em operação com FailOver

Manter o funcionamento do conteúdo é extremamente importante para aplicativos de demanda comercial. Com a proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana do FailOver e a revolucionária tecnologia que realiza o backup do conteúdo na tela, você estará protegido em casos de falha no media player. O FailOver é automático no primeiro sinal de falha. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e você estará pronto para proteção instantânea.