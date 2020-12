Predefinição Clinical D-image para imagens em 14 Escalas de cinza DICOM

Os monitores devem mostrar imagens médicas com consistência e alta qualidade para que as interpretações sejam confiáveis. A reprodução de imagens médicas em Escala de cinza em monitores comuns é normalmente inconsistente no melhor dos casos, fazendo-os inadequado para uso num ambiente clínico. Os monitores para avaliação clínica Philips com predefinição clinical D-image são calibrados para compatibilidade com a reprodução padrão de 14 Escalas de cinza DICOM. Usando painéis LCD de alta qualidade de imagem com tecnologia LED, a Philips oferece desempenho coerente e confiável com preço acessível. Mais informações em http://medical.nema.org/