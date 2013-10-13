Descontinuado
AJ7030D/12
MP3 Link
O design inteligente da porta retrátil do dock acomoda facilmente qualquer iPod ou iPhone sem a necessidade de adaptadores especiais. Além disso, ele pode ser usado com a maioria dos estojos de proteção — basta acoplar diretamente seu iPod ou iPhone e curtir suas músicas sem a menor complicação.
Em caso de falta de energia, este relógio inteligente continuará indicando a hora de modo totalmente confiável e manterá as configurações feitas por você. O despertador programado permanece ativo mesmo quando o visor está desativado — tudo graças a uma bateria que já vem instalada. Quando a energia é restabelecida, não é necessário acertar o relógio nem refazer as configurações. E o mais impressionante, mesmo que a energia não seja restabelecida, a bateria fornece energia suficiente para que o alarme dispare na hora definida por você, garantindo que você nunca perca a hora.
3.8
de 5
4
Críticas
Zreis
13/10/2013
Brasil
pergunta
se eu colocar um pendrive com musicas MP3 ao inves de Ipod ele toca?
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Sicleydy48
30/06/2013
Brasil
Seu design magnifíco não precisa de mais nada.tudo nele está pereito
este produtos todos deveriam ter em seu quarto,este produto tem tudo que pessoa precisa pra acordar bem e começar bem o seu dia a Philips está de parabéns por ter feito este Aparelho pensando no nosso bem estar Obrigada.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Tenesse
10/03/2015
Brasil
ótimo aparelho só que...
com o tempo o encaixe começou a falhar.Enviei para uma autorizada e eles(pasmem) não tem peça para reposição.
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