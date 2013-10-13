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Descontinuado

Rádio-relógio despertador para iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.8
| (4) Críticas
Acorde ao som das músicas do iPod/iPhone
Acorde ao som de suas músicas preferidas do iPod/iPhone ou da rádio FM com o rádio-relógio Philips, que trará luz e energia para seu quarto e alegrará suas manhãs! Com o dock inteligente do rádio-relógio, você pode carregar seus dispositivos sem precisar remover o gabinete de proteção.
Ver todos os benefícios

Acorde ao som das músicas do iPod/iPhone

  • MP3 Link

Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção

Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção

O design inteligente da porta retrátil do dock acomoda facilmente qualquer iPod ou iPhone sem a necessidade de adaptadores especiais. Além disso, ele pode ser usado com a maioria dos estojos de proteção — basta acoplar diretamente seu iPod ou iPhone e curtir suas músicas sem a menor complicação.

Acorde ao som das suas músicas no iPod/iPhone ou rádio

Backup de hora e alarme para que você possa acordar na hora quando houver falta de energia

Em caso de falta de energia, este relógio inteligente continuará indicando a hora de modo totalmente confiável e manterá as configurações feitas por você. O despertador programado permanece ativo mesmo quando o visor está desativado — tudo graças a uma bateria que já vem instalada. Quando a energia é restabelecida, não é necessário acertar o relógio nem refazer as configurações. E o mais impressionante, mesmo que a energia não seja restabelecida, a bateria fornece energia suficiente para que o alarme dispare na hora definida por você, garantindo que você nunca perca a hora.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

4

Críticas

3
2

13/10/2013

Brasil

Brasil

pergunta

se eu colocar um pendrive com musicas MP3 ao inves de Ipod ele toca?

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7030D Rádio-relógio despertador para iPod/iPhone

Sim, eu recomendo este produto

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30/06/2013

Brasil

Brasil

Seu design magnifíco não precisa de mais nada.tudo nele está pereito

este produtos todos deveriam ter em seu quarto,este produto tem tudo que pessoa precisa pra acordar bem e começar bem o seu dia a Philips está de parabéns por ter feito este Aparelho pensando no nosso bem estar Obrigada.

Sim, eu recomendo este produto

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10/03/2015

Brasil

Brasil

ótimo aparelho só que...

com o tempo o encaixe começou a falhar.Enviei para uma autorizada e eles(pasmem) não tem peça para reposição.

Esta avaliação foi feita para AJ7030D Rádio-relógio despertador para iPod/iPhone

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