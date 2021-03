Acorde ao som das músicas do iPod/iPhone

Acorde ao som de suas músicas preferidas do iPod/iPhone ou da rádio FM com o rádio-relógio Philips, que trará luz e energia para seu quarto e alegrará suas manhãs! Com o dock inteligente do rádio-relógio, você pode carregar seus dispositivos sem precisar remover o gabinete de proteção. Conheça todos os benefícios