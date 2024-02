Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes

A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos, com uma qualidade superior a de qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.