LEDs de alto desempenho

Ilumine o interior do seu carro com LEDs brancos brilhantes com temperatura de cor de 4000K para o máximo de iluminação e estilo. Até cinco vezes mais iluminação do que luzes incandescentes convencionais. Extrema resistência a calor e vibração para prolongar a vida útil do serviço. Conheça todos os benefícios