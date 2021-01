As atualizações do Android oferecem as funcionalidades mais recentes

As TVs profissionais da Philips com sistema Android são rápidas, versáteis e fáceis de navegar. Elas são otimizadas para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. As atualizações automáticas garantem a versão mais recente dos aplicativos.