Android: execute o seu próprio aplicativo ou escolha o aplicativo para executar

Com Android integrado no monitor sensível ao toque, você pode trabalhar com a maioria dos sistemas operacionais do planeta, além de salvar seu próprio aplicativo diretamente no monitor. Essa funcionalidade de toque também está disponível para aplicativos integrados, como navegadores, desde o primeiro uso. Basta conectar na energia e você poderá desfrutar da interatividade imediatamente. Você também pode usar o Programador incorporado para dividir seus aplicativos e conteúdos com base na hora do dia. E mais: com o recurso de orientação automática, alternar entre conteúdos em orientação retrato para paisagem é tão simples quanto girar o monitor.