Aplicativos avançados com muitos serviços exclusivos para hotelaria

Aplicativos avançados contêm uma biblioteca de aplicativos cada vez maior. Com o poder do Android, os aplicativos são executados de forma mais suave, mais rápidos e estão mais avançados do que nunca. Desenvolvidos para o setor de hotelaria, as informações dos hóspedes são excluídas com segurança após o uso, e o acesso a conteúdos ilegais que podem causar danos no setor é impedido.